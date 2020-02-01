2020-02-01T09:18:34+03:00
Общество

В Новороссийске установят пять первых «умных остановок»

Они будут оснащены видеокамерами, а также кнопкой связи со службой «112»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В феврале новые «умные остановки» появятся на улицах Советов, 23, Рубина, 7, Советов, 22, Куникова, 9, Молодежной, 14 и проспекте Дзержинского, 185 в Новороссийске.

- Они будут содержать множество технических новинок, - отметил управляющий делами администрации города Евгений Азизов.

- Внутреннее освещение объектов регулируется автоматически, только когда на остановке стоят люди. По цифровому табло можно отслеживать движение транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Каждая «умная остановка» будет оснащена видеокамерами, а также кнопкой связи со службой «112». В них также предусмотрены зарядки для телефонов и USB-разъемы.

Дальнейшая реализация проекта по установке «умных остановок» будет производиться с привлечением инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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