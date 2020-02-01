В Краснодаре у отца-одиночки, воспитывающего троих детей, обчистили квартиру

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:11:28+03:00

У него украли браслет за 100 тысяч рублей

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В Краснодаре в дежурную часть полиции обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что его обокрали. Из квартиры вынесли браслет из металла желтого цвета. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

На место происшествия выехали правоохранители. Они установили, что неизвестный, когда никого не было дома, проник в квартиру, взломав замок. Он похитил браслет из металла желтого цвета, после чего скрылся.

Известно, что 34-летний местный житель работает помощником оперативного дежурного по повседневной деятельности в авиационном училище. Он сам воспитывает трех несовершеннолетних детей, с супругой в разводе.

- С места происшествия изъяли следы обуви и рук. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (квартирная кража), также проводится проверка, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU