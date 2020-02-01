1 Февр. 2020 2020-02-01T11:18:26+03:00

В Сочи из-за непогоды отменили гонку в скоростном спуске у женщин

На курорте и в горах выпало слишком много снега

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В Сочи погода не позволила провести на этапе Кубка мира женские соревнования в скоростном спуске. На курорте и в горах выпало слишком много снега.

Сотрудники сделали все возможное, чтобы убрать его с трассы. И хотя это практически удалось, состояние трассы не позволило провести тренировку скоростного спуска, которую в пятницу перенесли на утро 1 февраля.

- Из-за мокрого снега и высокой температуры воздуха, которая была в предыдущие дни, трасса недостаточно жесткая для безопасных соревнований, - сообщает пресс-служба «Роза Хутор».

- 1 февраля погода улучшилась, снегопад прекратился, поэтому есть шанс, что вторую запланированную здесь гонку – супергигант этапа Кубка мира по горнолыжному спорту – проведут в воскресенье, 2 февраля, - отметили в пресс-службе Российской федерации горнолыжного спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU