В Тихорецком районе беременная женщина попала в страшное ДТП

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:02:42+03:00

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Инцидент произошел в конце 2019 года, но о нем стало известно только сейчас.

В Тихорецком районе водитель за рулем машины марки «Рено» не справился с управлением, выехал на встречку, где влетел в «ВАЗ». В результате мужчина за рулем иномарки погиб на месте, его беременная пассажирка была госпитализирована, также два человека из отечественной легковушки скончались от полученных травм.

- У женщины после ДТП начались преждевременные роды. Новорожденный малыш, к сожалению умер. У него был диагноз: асфиксия тяжелой степени, недоношенность 34 недели, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело. Материалы проверки направлены в следственный отдел ОМВД по Тихорецкому району.

ИСТОЧНИК KP.RU