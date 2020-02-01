В Краснодаре завершен капремонт улицы Карасунская Набережная

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:08:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На участке улица Карасунская Набережная до Володарского полностью завершены все работы, дорога открыта для проезда. Здесь сделали ливневку, обустроили тротуар, привели в порядок освещение.

- Теперь дорога асфальтобетонная. На нее нанесли разметку, установили дорожные знаки. Сейчас улица, которую закрывали на время проведения работ, полностью открыта для движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Неподалеку уже обустроили сквер «Садовый», приводим в порядок улицу Володарского. Также в этом году благоустроим сквер «Дмитриевский». Так что эта часть города должна стать комфортнее для горожан, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Капитальный ремонт участка стартовал в июле 2019 года. Работы выполнены по государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

ИСТОЧНИК KP.RU