2020-02-01T16:13:56+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина избил знакомого битой

Потерпевшему вызвали скорую
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина избил знакомого битойНа Кубани мужчина избил знакомого битойФото: Архив "КП"
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил битой своего знакомого.

Инцидент произошел в поселке Мостовском Краснодарского края. Информация о ЧП поступила на пульт централизованной охраны Росгвардии.

- Правоохранители выяснил, что во дворе частного дома между двумя мужчинами произошел конфликт. 31-летний местный житель ударил знакомого бейсбольной битой по руке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанный, 31-летний бывший супруг хозяйки дома, был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Росгвардейцы вызвали к потерпевшему бригаду скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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