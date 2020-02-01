На Кубани мужчина избил знакомого битой
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил битой своего знакомого.
Инцидент произошел в поселке Мостовском Краснодарского края. Информация о ЧП поступила на пульт централизованной охраны Росгвардии.
- Правоохранители выяснил, что во дворе частного дома между двумя мужчинами произошел конфликт. 31-летний местный житель ударил знакомого бейсбольной битой по руке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Задержанный, 31-летний бывший супруг хозяйки дома, был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Росгвардейцы вызвали к потерпевшему бригаду скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU