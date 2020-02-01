На Кубани мужчина избил знакомого битой

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:13:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который избил битой своего знакомого.

Инцидент произошел в поселке Мостовском Краснодарского края. Информация о ЧП поступила на пульт централизованной охраны Росгвардии.

- Правоохранители выяснил, что во дворе частного дома между двумя мужчинами произошел конфликт. 31-летний местный житель ударил знакомого бейсбольной битой по руке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанный, 31-летний бывший супруг хозяйки дома, был передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции. Росгвардейцы вызвали к потерпевшему бригаду скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU