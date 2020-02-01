2020-02-01T18:26:11+03:00
Общество

В Краснодаре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам

Награды подарили Николаю Легкову и Сергею Дробязко
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам. Глава Западного округа Александр Кучмин приехал в гости к почетным жителям краевого центра - защитнику Пашковской переправы Сергею Дробязко и участнику первого Парада Победы 1945 года Николаю Легкову.

- Он вручил ветеранам памятные награды, цветы и подарки, а также поздравил с наступающим 75-летием Великой Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Юбилейную медаль учредил своим Указом Президент РФ Владимир Путин 13 июня 2019 года. Ею наградят участников сражений Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Она сделана из серебристого металла, на аверсе изображена фигура солдата с автоматом Шпагина, пишущего на стене здания рейхстага слово «Победа!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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