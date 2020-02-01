В Приморско-Ахтарском районе полицейские остановили пьяного водителя без прав

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:44:39+03:00

Также он был не пристегнут

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В Приморско-Ахтарском районе полицейские, находясь на маршруте патрулирования, остановили за нарушение ПДД автомобиль марки «ВАЗ-21070». За рулем находился 30-летний местный житель.

- На водителя госавтоинспекторы составили административный материал по статье 12.6 КоАп. Мужчина предположительно был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности. По решению суда он должен был выплатить 30 тысяч рублей штрафа, также его лишили прав на 1 год 8 месяцев.

Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU