2020-02-01T18:24:52+03:00
Общество

В Новороссийске стартовал комбинированный марш-бросок ВДВ в честь 75-летия Победы в ВОВ

3 февраля военнослужащие устроят в Краснодаре показательные выступления
Александра ПОДУШКО
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Фото: МинобороныФото: Минобороны
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В ознаменование 75-летия Победы в ВОВ и 90-летия со дня образования ВДВ десантники 7 гвардейской дивизии в феврале совершат лыжный комбинированный переход протяженностью 1950 километров.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Участвовать будут 30 военнослужащих. При отборе учитывались не только выносливость и спортивные достижения кандидатов, но и их успехи в боевой подготовке. Маршрут перехода будет проходить через следующие города: Новороссийск, Краснодар, Тимашевск, Ростов-на-Дону, станица Тацинская, Каменск-Шахтинский, Россошь, Старый Оскол, Суворов, Малоярославец, Наро-фоминск.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Предусмотрены концерты и показные выступления «голубых беретов». В момент остановок участники лыжного перехода будут отдавать дань памяти героям десантникам и ветеранам ВДВ.

1 февраля в Новороссийске на площади перед памятником Отцам-Основателям города был дан старт комбинированному марш-броску Воздушно-десантных войск. 3 февраля военнослужащие устроят в Краснодаре показательные выступления .

ИСТОЧНИК KP.RU

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