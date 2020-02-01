В Усть-Лабинске бродячая собака покусала девочку

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:23:14+03:00

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В администрацию Усть-Лабинска 1 февраля обратилась местная жительница. Она заявила, что на ее дочь напала бродячая собака. Животное укусило ребенка за ногу. По словам мамы школьницы, это произошло на территории центральной городской больницы.

Также собачьи стаи также были замечены в районе улиц Вольная и Южная. Поэтому администрация Усть-Лабинского городского поселения приняла меры.

- Уже идут работы по подготовке документов, которые необходимы для заключения муниципального контракта на оказание услуг по отлову бездомных животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

- Собачьи стаи стали большой проблемой. Администрация принимает активные действия, направленные на решение этого вопроса, - сообщил исполняющий обязанности главы Усть-Лабинска Александр Мандрин.

Если вы заметили стаю беспризорных собак на территории города, сообщите об этом в администрацию по электронной почте: ust-labinsk.press@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU