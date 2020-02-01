В Горячем Ключе в школе №2 откроют новый спортивный зал

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:06:48+03:00

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Заместитель руководителя региона Сергей Пуликовский и представители краевых ведомств осмотрели объекты Горячего Ключа – строящийся спортивный комплекс, дорожный участок в хуторе Молькино, место, планируемое под создание курортного парка.

Итоги объезда подвели на совещании с участием местных жителей. Было принято решение, что спортивный зал в школе №2 в этом году необходимо завершить и с 1 сентября там будут проводиться занятия.

- С целью увеличения зеленых зон в городе планируется со следующего года создавать новые территории. В 2020 году идет работа по оформлению необходимой документации. Семь участков уже находятся в готовности к практической реализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Муниципалитету были даны поручения о разработке «дорожных карт» по каждому объекту с конкретными сроками исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU