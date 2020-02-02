В Новороссийске закроют старейший мясокомбинат

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:42:48+03:00

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Одно из старейших предприятий Новороссийска – мясокомбинат, который недавно отметил свое 90-летие, будет закрыт в 2020 году. Такое решение приняли в головном офисе компании, которой принадлежит предприятие. Сообщается, что в последнее время производство снижалось, а единственной его продукцией были сосиски. В апреле под сокращение попадут многие сотрудники.

- Специалисты уже провели на предприятии первую предварительную консультацию для тех, кто скоро потеряет работу. Познакомили их с правами и возможностями для получения новой работы и переобучения, - рассказали «Новороссийскому рабочему» в центре занятости населения города-героя.

Мясокомбинат занимает участок размером в один гектар в самом центре города. Что здесь появится пока неизвестно. Местные жители предполагают, что территорию освободят для строительство жилого комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU