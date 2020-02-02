Центровой «Локомотива-Кубани» стал лучшим игроком января в Единой лиге

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:03:54+03:00

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Единая лига ВТБ назвала лучшего игрока января. Им стал центровой ПБК «Локомотив-Кубань» Алан Уильямс.

В январских матчах Алан продемонстрировал мощь, стабильность и результативную игру. Статистика центрового «красно-зеленых» против «Нижнего Новгорода», «Цмоки-Минск» и «Енисея» – 16,6 очков + 12 подборов + 3,3 передачи в среднем за игру.

Краснодарцы выиграли все три матча января и входит в тройку сильнейших клубов лиги вместе с «Химками» и ЦСКА.

- Очень неожиданно, я приятно удивлен, что Лига назвала именно меня игроком месяца. Хочу сказать большое спасибо клубу, моим партнерам по команде и тренерскому штабу, ведь это награда всей команде. Я получил это звание только благодаря серии успешных игр «Локо», а это значит, что основная заслуга в командной работе, - прокомментировал личное достижение Алан Уильямс.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в Саратове против местного «Автодора» 2 февраля. Игра начнется в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU