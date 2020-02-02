В Азовском море за нарушение пограничного режима задержали российский танкер

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:41:58+03:00

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили в акватории Азовского моря танкер, который нарушил режим государственной границы. Капитан поставил на якорь судно, следовавшее, не уведомив об этом портовую и пограничную службы.

- Судоходная компания и капитан танкера привлечены к административной ответственности за нарушение правил пересечения Государственной границы. Судовладельцу назначен штраф в размере 400 000 рублей, капитану танкера - 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU