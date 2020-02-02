Сочи примет чемпионат мира по санному спорту
Сочи готовится принять чемпионат мира по санному спорту, который пройдет в феврале на олимпийской трассе «Санки». Сильнейшие спортсмены планеты соберутся на Красной Поляне с 14 по 16 февраля.
– В турнире примут участие порядка 150 спортсменов. Среди них лидеры российской сборной, одержавшие легендарную победу в эстафетной гонке на чемпионате мира в Винтерберге в 2019 году, чемпионы мира и Европы Семен Павличенко, Татьяна Иванова, Роман Репилов, – сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.
Кроме того, ожидается участие олимпийских чемпионов Феликса Лоха, Тобиаса Вендля, Тобиаса Арльта.
Прийти и поддержать российских спортсменов можно бесплатно, начало заездов в 13 часов ежедневно. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.
Торжественное открытие соревнований состоится 13 февраля на площади Ратуши при участии российской группы Uma2rman. Здесь же будут проходить церемонии награждения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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