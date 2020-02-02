На 51-году ушел из жизни легендарный футболист «Черноморца» Лев Майоров

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:00:29+03:00

О его смерти сообщили в клубе

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске на 51-м году ушел из жизни легендарный футболист «Черноморца» Лев Майоров. Его смерть стала шоком для любителей спорта в городе-герое.

На днях он был на тренировке команды на стадионе «Строитель», интересовался делами клуба и рассказывал о планах посетить свой родной город Баку.

- Футбольный клуб «Черноморец» глубоко скорбит в связи со скоропостижной кончиной Льва Николаевича Майорова и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память, - сообщает пресс-служба клуба.

Лев Майоров был любимцем болельщиков Новороссийска. В составе «Черноморца» он провел 14 лет и сыграл более 400 матчей. В июне 2006 года в Новороссийске состоялся его прощальный матч.

ИСТОЧНИК KP.RU