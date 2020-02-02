Дожди, сели, град и метель: в Сочи объявлена повышенная готовность из-за экстренного предупреждения

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:37:05+03:00

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В Сочи 2 февраля объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать двое суток. В связи с этим все городские и экстренные службы перешли в режим повышенной готовности.

- На территории курорта с 18:00 2 февраля в течение двух суток ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, усиление ветра до 20-25 м/с. В горной зоне выше 800 метров над уровнем моря возможны сильные снегопады, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. Возрастает риск схода селей малого объема, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Обильные осадки могут привести к резкому подъему уровня воды в реках 3 и 4 февраля. Кроме того, в горах действует предупреждение о лавинной опасности на отметках свыше 1500 метров. В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU