Из Сочи в Шэньчжэнь вылетел последний рейс с китайскими туристами

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:20:37+03:00

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В воскресенье 2 февраля из Сочи в Шэнчжэнь вылетел последний рейс с китайскими туристами на борту. Теперь сообщение между городами полностью приостановлено из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом в Китае.

На борту покинувшего Сочи Airbus A330 328 пассажиров, все они граждане КНР. Самолет отправился в 12:54.

Прямые рейсы между Шэнчжэнем и Сочи были открыты в декабре 2019 для китайских туристов и выполнялись раз в неделю. Для пассажиров чартеров, прибывающих на российский курорт действовали послабления визового режима. В планах было увеличение до четырех рейсов в неделю, однако в планы вмешалось распространение коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU