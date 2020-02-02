2020-02-02T16:20:37+03:00
Общество

Из Сочи в Шэньчжэнь вылетел последний рейс с китайскими туристами

На его борту 328 граждан КНР
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Аэропорты ЮгаФото: Аэропорты Юга
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В воскресенье 2 февраля из Сочи в Шэнчжэнь вылетел последний рейс с китайскими туристами на борту. Теперь сообщение между городами полностью приостановлено из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом в Китае.

На борту покинувшего Сочи Airbus A330 328 пассажиров, все они граждане КНР. Самолет отправился в 12:54.

Прямые рейсы между Шэнчжэнем и Сочи были открыты в декабре 2019 для китайских туристов и выполнялись раз в неделю. Для пассажиров чартеров, прибывающих на российский курорт действовали послабления визового режима. В планах было увеличение до четырех рейсов в неделю, однако в планы вмешалось распространение коронавируса нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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