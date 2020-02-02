В Краснодаре расчистили ливневку на улице Петра Метальникова
В Краснодаре продолжает работу специализированная служба, которая занимается расчисткой ливневых канализаций. На сегодняшний день ее сотрудники освободили от грязи и мусора 56 км коллекторов, 2434 дождевых колодца.
- Большинство колодцев, которые расчищали на этой неделе, были почти полностью засыпаны землей или строительным мусором. Поэтому на расчистку каждого зачастую уходило по несколько дней, — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун.
Среди прочих специалисты расчистили ливневую канализацию на улице Петра Метальникова. Ранее жители сообщали, что решетки были забиты землей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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