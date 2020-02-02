В Усть-Лабинском районе построят завод по переработке овощей и фруктов

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:01:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На Российском инвестиционном форуме планируется подписание соглашения о строительстве в Усть-Лабинском районе завода по переработке овощей, ягод, орехов и фруктов с объемом вложений 120 млн рублей. На создание производства уйдет пять лет. В год здесь будут производить до 800 тонн продукции.

– Изготовление востребованной продукции из местного сырья станет продолжением системной работы по импортному замещению, а также обеспечит создание новых рабочих мест, – отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Виталий Воронов.

На заводе смогут изготавливать пасты, джемы и другую продукцию. Планируется, что на производстве широко будут применять энергосберегающие технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU