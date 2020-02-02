В Сочи произошел пожар на территории комплекса «Амшенский двор»

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 2 февраля в Сочи произошел пожар на территории этнографического комплекса «Амшенский двор». Сгорело одно из помещений ресторана. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Сообщение о возгорании в селе Казачий брод поступило в 3:19. В 3:40 пожар был локализован на площади 96 квадратных метров. В 4:20 возгорание ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали две единицы техники и четыре человека, тушение производили при помощи двух стволов «Дельта».

ИСТОЧНИК KP.RU