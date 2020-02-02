Седьмая победа подряд: «Локомотив-Кубань» разбил «Автодор» в Единой лиге

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:16:41+03:00

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«Локомотив-Кубань» в очередном матче Единой лиги на выезде в Саратове переиграл местный «Автодор». Встреча завершилась со счетом 97:81 (25:21, 23:12, 29:17, 20:31).

Добиться весомого перевеса «красно-зеленые» смогли во второй четверти, команда Евгения Пашутина на этом отрезке дала сопернику набрать всего 12 очков, а к перерыву преимущество гостей достигло 18 очков.

В третьей четверти «Автодор» пытался организовать погоню, но «Локо» усилиями О’Брайанта, Уилла Каммингса и Дмитрия Кулагина выдал рывок 8:0 и свел все старания хозяев к нулю.

Лучшим в составе «красно-зеленых» был Джонни О’Брайант, набравший 25 очков, Алан Уильямс оформил дежурный дабл-дабл.

В итоге «Локомотив-Кубань» уверенно одержал седьмую победу подряд и сравнялся с ЦСКА по количеству побед. Теперь 10 февраля краснодарцы сыграют в родном «Баскет-Холле» против петербургского «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU