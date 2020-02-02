2020-02-02T22:05:23+03:00
Спорт

«Краснодар» обыграл «Мальме» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОФото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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Футболисты «Краснодара» обыграли шведский «Мальме» в контрольном матче в испанской «Марбелье» со счетом 3:1. По взаимной договоренности встреча длилась 120 минут.

«Быки» открыли счет на 68-й минуте точным ударом Ильи Воротникова, а через четыре минуты преимущество южан удвоил Уткин. На 102-й минуте Сергей Бородин забил третий мяч в ворота шведов, а на 116-й минуте Эрдаль Ракип забил гол престижа.

Следующие контрольные матчи «Краснодар» проведет 7 февраля. Утром «горожане» сыграют против чешской «Виктории», а вечером соперником станет норвежский «Мьендален».

10 февраля российский клуб должен был завершить сбор матчем против китайского клуба «Ухань», однако расписание было скорректировано и эту встречу отменили.

Первый матч после зимнего перерыва «Краснодар» проведет 1 марта на домашнем стадионе против «Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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