2020-02-03T07:32:43+03:00
Туризм

В Новороссийске появился экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы»

С 20 января его участниками стали более 700 детей Краснодарского края и Крыма
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Новый экскурсионный маршрут включает в себя посещение мемориального комплекса «Малая земля», ансамбля «Линия обороны», музея военной техники, площади Героев, памятников «Торпедный катер», «Исход», «Жене моряка», «Отцам-основателям Новороссийска», а также панорамы морского Новороссийского порта.

- Также ребята могут побывать в культурно-туристическом комплексе «Россия» и посетить там амфитеатр «Арена Колизей», стать зрителями античного шоу «Тайна Белого единорога» и «Кубанские казаки», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 20 января участниками уже стали более 700 детей Краснодарского края и Крыма. Экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы» является круглогодичным. Детей сопровождают профессиональные гиды культурно-туристического центра «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Краснодарском крае на 3-5 февраля: ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег
В Новороссийске появился экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы»
«Краснодар» обыграл «Мальме» в товарищеском матче
Седьмая победа подряд: «Локомотив-Кубань» разбил «Автодор» в Единой лиге
В Сочи произошел пожар на территории комплекса «Амшенский двор»
В Усть-Лабинском районе построят завод по переработке овощей и фруктов
В Краснодаре родители получили компенсации за сгоревшие куртки во время пожара в школе
В Краснодаре расчистили ливневку на улице Петра Метальникова
Из Сочи в Шэньчжэнь вылетел последний рейс с китайскими туристами
Дожди, сели, град и метель: в Сочи объявлена повышенная готовность из-за экстренного предупреждения
На 51-году ушел из жизни легендарный футболист «Черноморца» Лев Майоров
Сочи примет чемпионат мира по санному спорту
Жительница Сочи избила любовницу мужа