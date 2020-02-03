В Новороссийске появился экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы»

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:32:43+03:00

С 20 января его участниками стали более 700 детей Краснодарского края и Крыма

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Новый экскурсионный маршрут включает в себя посещение мемориального комплекса «Малая земля», ансамбля «Линия обороны», музея военной техники, площади Героев, памятников «Торпедный катер», «Исход», «Жене моряка», «Отцам-основателям Новороссийска», а также панорамы морского Новороссийского порта.

- Также ребята могут побывать в культурно-туристическом комплексе «Россия» и посетить там амфитеатр «Арена Колизей», стать зрителями античного шоу «Тайна Белого единорога» и «Кубанские казаки», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 20 января участниками уже стали более 700 детей Краснодарского края и Крыма. Экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы» является круглогодичным. Детей сопровождают профессиональные гиды культурно-туристического центра «Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU