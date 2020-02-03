Погода в Краснодарском крае на 3-5 февраля: ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:14:38+03:00

В южной половине края температура воздуха прогреется до +13 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В южной половине края температура воздуха прогреется до +13

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В Краснодаре 3 февраля временами дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, временами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха днем +10…+12 градусов. По данным Яндекс.Погоды, 4 февраля утром ожидаются осадки. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, ночью +5…+7. В среду пасмурно, днем +8…+13 градусов, ночью до +15.

На Кубани 3 февраля ожидается дождь, в горных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, днем в отдельных районах 20-23 м/с. Температура воздуха днем +7…+12 градусов.

- На Черноморском побережье местами дождь, в Туапсинском районе во второй половине дня сильные осадки. Ветер южный, юго-западный 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, во второй половине дня на участке Анапа-Геленджик местами порывы 25-28 м/с. Температура воздуха днем +7…+12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краснодарском Гидрометцентре.

4 и 5 февраля в большинстве районов края дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в отдельных районах 20-23 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11, местами в южной половине края до +13.

На Черноморском побережье также дождь. Ветер юго-западный, южный 12-17 м/с, на участке Анапа-Геленджик 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем столбики термометров покажут +8…+13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU