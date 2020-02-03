В Новороссийске ветераны ВОВ встретились с молодежью города

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:41:24+03:00

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В Новороссийске в кинотеатре «Нептун» 1 февраля прошла встреча ветеранов ВОВ с молодежью. Школьники пришли, чтобы почтить память тех, кто сражался на земле города-героя.

С приветственным словом выступил председатель Новороссийского совета ветеранов Николай Михайлович Загородний. Завершилось мероприятие документальным фильмом Олега Бередина «Малая земля. Как это было». В картине рассказывается о героическом подвиге советских солдат, освобождавших город-герой от немецко-фашистских захватчиков.

- В фойе кинотеатра была организована выставка. На ней были представлены графические рисунки художников-фронтовиков из фондов Новороссийского исторического музея-заповедника, исторические артефакты, оружие и амуниция военных лет, найденные во время раскопок, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU