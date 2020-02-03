Мошенник обманул жительницу Кубани на 650 тысяч рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:30:00+03:00

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В полицию Ленинградского района обратилась местная жительница. Она разместила в Интернете объявление о продаже кровати за 65 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил покупатель, договорился о сделке и якобы перевел на банковский счет деньги за товар. Однако потом он заявил, что случайно скинул 650 тысяч рублей вместо нужной суммы. Обнаружив смс о зачислении более полумиллиона рублей, женщина сняла со счета деньги и перевела покупателю.

- Полицейские установили личность подозреваемого. В Уфе они задержали 23-летнего жителя республики Башкортостан и доставили в ОМВД России по Ленинградскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU