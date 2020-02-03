3 Февр. 2020 2020-02-03T10:19:26+03:00

На Кубани продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной продажей алкоголя Фото: Архив "КП"

За 2019 год было возбуждено порядка 180 уголовных дел

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В Краснодарском крае продолжается работа по борьбе с незаконной продажей алкоголя. За 2019 год было возбуждено порядка 180 уголовных дел, к ответственности привлекли 165 граждан. Из незаконного оборота изъяли более 1,5 миллиона литров водки, коньяка, виски известных зарубежных и отечественных брендов.

- Полицейские провели более 3,5 тысяч проверок. Они составили свыше 5,5 тысяч протоколов об административной ответственности. Сумма штрафов превысила 32 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также правоохранители пресекают факты незаконного транзита этилового спирта через территорию Кубани. В прошлом году выявлено 11 фактов перевозки фармацевтической субстанции для приготовления лекарственных форм. Было возбуждено 10 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU