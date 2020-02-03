3 Февр. 2020 2020-02-03T11:47:10+03:00

Его простроят на территории Брюховецкого района

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В Сочи на РИФ-2020 представят завод по заготовке фруктово-овощных закусок. Его планируют возвести на территории Брюховецкого района. На заводе предполагается производство фруктово-овощных закусок глубокой заморозки.

- Сырье планируют закупать у кубанских фермеров. Сезонные продукты будут подвергать передовой технологии шоковой заморозки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Готовую продукцию собираются реализовывать на предприятия общественного питания на внутреннем рынке и на экспорт в страны СНГ. Объем необходимых инвестиций составит более 465 миллионов рублей. На реализацию потребуется год.

ИСТОЧНИК KP.RU