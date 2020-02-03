Экспорт цыплят на Украину из России вырос вдвое

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:45:06+03:00

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Экспорт цыплят на Украину из России по итогам 2019 года вырос вдвое. Основной поставщик - «дочка» американской компании Aviagen, расположенная в Тульской области, - сообщает NEWS.ru.

Последние два года продажи цыплят в денежном выражении практически не меняются. Только вот в 2019 году поставки стали рекордными, превысив почти вдвое показатели 2018 года.

По мнению аналитиков рынка, на продажу поступают птицы, выращенные специалистами из локализованных в РФ зарубежных компаний. Рост связан с экспортом со стороны российского подразделения американской организации Aviagen, расположенная в Тульской области.

Увеличение также объясняют поставками на территорию непризнанной Луганской народной республики. В последние годы Россия активно отправляет мясо бройлеров и субпродукты в страны ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU