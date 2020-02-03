В Ленинградском районе в 2020 году откроется универсальный спорткомплекс
В Ленинградском районе в 2020 году в рамках госпрограммы края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» откроется универсальный спорткомплекс. Его стоимость составляет почти 230 миллионов рублей.
- Он будет состоять из четырех спортивных залов. Здесь смогут заниматься около 600 человек. Мощность спорткомплекса рассчитана на 100 посещений в день, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Объект готов на 25 процентов. Уже выполнены земляные работы, установлены железобетонные сваи. Сейчас идет монтаж металлических конструкций. До конца 2020 года он будет введен в строй.
Днем в этом комплексе будут заниматься воспитанники спортшколы «Лидер». Сейчас они вынуждены тренироваться в школьных спортивных залах. Вечером объект откроют для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU