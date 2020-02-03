В Ленинградском районе в 2020 году откроется универсальный спорткомплекс

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:29:48+03:00

Здесь смогут заниматься около 600 человек

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В Ленинградском районе в 2020 году в рамках госпрограммы края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» откроется универсальный спорткомплекс. Его стоимость составляет почти 230 миллионов рублей.

- Он будет состоять из четырех спортивных залов. Здесь смогут заниматься около 600 человек. Мощность спорткомплекса рассчитана на 100 посещений в день, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Объект готов на 25 процентов. Уже выполнены земляные работы, установлены железобетонные сваи. Сейчас идет монтаж металлических конструкций. До конца 2020 года он будет введен в строй.

Днем в этом комплексе будут заниматься воспитанники спортшколы «Лидер». Сейчас они вынуждены тренироваться в школьных спортивных залах. Вечером объект откроют для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU