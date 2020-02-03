2020-02-03T12:49:47+03:00
Общество

В Сочи сноубордист пробил легкое собственным ребром

Он выехал за пределы оборудованной трассы и напоролся на пенек
Виталий КАРНАУХ
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На место ЧП незамедлительно были направлены специалисты.На место ЧП незамедлительно были направлены специалисты.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Происшествие случилось на курорте Красная Поляна. Турист, приехавший в Сочи из Москвы, днем 1 февраля со своим другом выехал на снежную трассу, которая находится на северном склоне хребта Аибга.

33-летний мужчина съехал за пределы оборудованного пути, где не справился с управлением сноуборда и врезался в торчащий из-под снега пень. Молодой человек не смог самостоятельно подняться, ему понадобилась помощь спасателей. Его товарищ сообщил о происшествии в Краснополянский отряд «Кубань-СПАС».

– На место ЧП незамедлительно были направлены специалисты. Двое спасателей спустились к указанному в геоданных месту сверху на лыжах, а двое пошли снизу, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе пресс-службе ГКУ "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Мужчине оказали первую помощь – наложили шину на ключицу и уложили его на носилки, позже доставили пострадавшего на лыжах к служебной машине. Сейчас москвич находится в больнице поселка Красная Поляна, медики сообщили, что турист пробил свое легкое ребром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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