В Сочи сноубордист пробил легкое собственным ребром

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:49:47+03:00

Он выехал за пределы оборудованной трассы и напоролся на пенек

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось на курорте Красная Поляна. Турист, приехавший в Сочи из Москвы, днем 1 февраля со своим другом выехал на снежную трассу, которая находится на северном склоне хребта Аибга.

33-летний мужчина съехал за пределы оборудованного пути, где не справился с управлением сноуборда и врезался в торчащий из-под снега пень. Молодой человек не смог самостоятельно подняться, ему понадобилась помощь спасателей. Его товарищ сообщил о происшествии в Краснополянский отряд «Кубань-СПАС».

– На место ЧП незамедлительно были направлены специалисты. Двое спасателей спустились к указанному в геоданных месту сверху на лыжах, а двое пошли снизу, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе пресс-службе ГКУ "Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

Мужчине оказали первую помощь – наложили шину на ключицу и уложили его на носилки, позже доставили пострадавшего на лыжах к служебной машине. Сейчас москвич находится в больнице поселка Красная Поляна, медики сообщили, что турист пробил свое легкое ребром.

ИСТОЧНИК KP.RU