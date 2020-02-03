На Кубани 8 человек отравились угарным газом

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:45:25+03:00

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В Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Они произошли в частных домах Красноармейского района.

- Отравились 8 человек, из них четверо – дети. Все были доставлены в центральную районную больницу. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании магистрального газа. Почувствовав в помещении запах газа, нужно перекрыть его подачу к плите. После нужно проветрить всю квартиру. Необходимо вызвать аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского);

- «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU