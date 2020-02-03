2020-02-03T13:45:25+03:00
Происшествия

На Кубани 8 человек отравились угарным газом

Из них четверо - дети
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани 8 человек отравились угарным газомНа Кубани 8 человек отравились угарным газомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в ночь со 2 на 3 февраля было зафиксировано два случая отравления угарным газом. Они произошли в частных домах Красноармейского района.

- Отравились 8 человек, из них четверо – дети. Все были доставлены в центральную районную больницу. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Специалисты МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании магистрального газа. Почувствовав в помещении запах газа, нужно перекрыть его подачу к плите. После нужно проветрить всю квартиру. Необходимо вызвать аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского);

- «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адыгея вошла в ТОП-3 регионов, где на работу приходят по знакомству
На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
В Краснодаре 10 молодых семей получили жилищные сертификаты
В Сочи водитель иномарки сбил пешехода
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня рек
В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школу
На Кубани 8 человек отравились угарным газом
В Сочи сноубордист пробил легкое собственным ребром
Глава Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал перенос сроков РИФ в Сочи
В Ленинградском районе в 2020 году откроется универсальный спорткомплекс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести сроки инвестфорума в Сочи
Экспорт цыплят на Украину из России вырос вдвое
Кубанский спортсмен завоевал «серебро» Кубка мира
В Краснодаре мужчина попытался украсть из магазина алкоголь и планшет