В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школу
Школьница утром пришла в учебное заведение, дома она забыла свой пропуск. В это время на входе рядом с турникетами стояла администратор. Женщина пропускала некоторых детей по своей карточке, но девочку решила выставить за двери.
Инцидент произошел в школе № 3 города Гулькевичи. Школьница не смогла дозвониться матери, поэтому пошла домой и пропустила 6 уроков. Разбирались в ситуации депутаты.
Народные избранники вместе с директором школы посмотрели записи камер видеонаблюдения. На них было видно, что женщина пропускает некоторых учеников без карточки, но 12-летнюю девочку, почему-то решила выставить за двери.
- В данном случае руководство школы нарушает 2 статьи КОАП. Мы написали обращения в прокуратуру, управление образования района и Министерство образования , - пояснил «Регион Online» депутат Совета Гулькевичи Сергей Земцов.
ИСТОЧНИК KP.RU