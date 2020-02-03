2020-02-03T13:12:14+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школу

Инцидент произошел в школе №3 города Гулькевичи
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школуВ Краснодарском крае 12-летнюю девочку, которая забыла пропуск дома, не пустили в школуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьница утром пришла в учебное заведение, дома она забыла свой пропуск. В это время на входе рядом с турникетами стояла администратор. Женщина пропускала некоторых детей по своей карточке, но девочку решила выставить за двери.

Инцидент произошел в школе № 3 города Гулькевичи. Школьница не смогла дозвониться матери, поэтому пошла домой и пропустила 6 уроков. Разбирались в ситуации депутаты.

Народные избранники вместе с директором школы посмотрели записи камер видеонаблюдения. На них было видно, что женщина пропускает некоторых учеников без карточки, но 12-летнюю девочку, почему-то решила выставить за двери.

- В данном случае руководство школы нарушает 2 статьи КОАП. Мы написали обращения в прокуратуру, управление образования района и Министерство образования , - пояснил «Регион Online» депутат Совета Гулькевичи Сергей Земцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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