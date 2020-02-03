В Краснодаре 10 молодых семей получили жилищные сертификаты

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:54:43+03:00

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На главной городской планерке молодым семьям города вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Сертификаты - это часть средств для приобретения жилья или строительства дома, сумма по каждому составляет до 1,5 миллиона рублей.

В 2020 году на субсидии направят 108,7 миллионов рублей, из них 65,2 миллионов выделят из городского бюджета. Средства предоставляют по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Всего с 2012 года благодаря этому проекту свои жилищные условия улучшили 788 семей Краснодара. Программа действует до 2025 года.

Субсидию может получить молодая, в том числе, неполная семья, с пропиской в Краснодаре, и в возрасте до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU