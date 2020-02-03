2020-02-03T15:38:30+03:00
Общество

Адыгея вошла в ТОП-3 регионов, где на работу приходят по знакомству

Республика стала второй, по данным Росстата, после Магаданской области
Ева МУР@kp_kuban
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Больше половины россиян задействуют знакомых, чтобы те помогли трудоустроитьсяБольше половины россиян задействуют знакомых, чтобы те помогли трудоустроитьсяФото: Тимур ХАНОВ
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Росстат составил рейтинг российских регионов, куда на работу устраиваются по знакомству. Так, лидером этой аналитики стала Магаданская область (94,4%), вторую позицию заняла республика Адыгея (94%), а третье место осталось за Липецкой областью (91,1%).

- За помощью в трудоустройстве жители этих регионов обращаются к друзьям и знакомым, - цитируют специалистов Росстата в NEWS.ru.

Надо сказать, что чуть отстали от лидеров рейтинга Ульяновская область (90,6%) и Карачаево-Черкесия (90,4%).

Абсолютными аутсайдерами рейтинга стали жители Красноярского края (46,7%), Мурманской (47,1%) и Кемеровской (47,3%) областей. При устройстве на работу они полагаются, по сведениям аналитиков, исключительно на собственные способности.

Однако в среднем по России собственный круг общения, когда отправляются на собеседование, задействуют 68 процентов населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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