В Анапе сотрудницу налоговой осудили за взятку
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции 45-летней сотруднице налоговой службы. Женщина нашла нарушения при проверке предпринимателя - он не выдавал чеки при расчетах с потребителями. Однако фиксировать недочеты и наказывать нарушителя законодательства налоговый инспектор не стала. Она потребовала взятку за то, что и впредь будет оказывать содействие и прикрывать его "грешки".
- Женщина была задержана при получении взятки в 30 тысяч рублей, - гласило обвинительное заключение.
По решению апелляционной инстанции приговор Анапского суда оставлен без изменения. Осужденной сотруднице налоговой службы назначили 1,10 месяцев тюрьмы и взяли под стражу в зале суда.
Кроме того, женщину лишили права занимать государственные должности впредь. Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU