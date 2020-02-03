В Анапе сотрудницу налоговой осудили за взятку

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:16:16+03:00

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Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции 45-летней сотруднице налоговой службы. Женщина нашла нарушения при проверке предпринимателя - он не выдавал чеки при расчетах с потребителями. Однако фиксировать недочеты и наказывать нарушителя законодательства налоговый инспектор не стала. Она потребовала взятку за то, что и впредь будет оказывать содействие и прикрывать его "грешки".

- Женщина была задержана при получении взятки в 30 тысяч рублей, - гласило обвинительное заключение.

По решению апелляционной инстанции приговор Анапского суда оставлен без изменения. Осужденной сотруднице налоговой службы назначили 1,10 месяцев тюрьмы и взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, женщину лишили права занимать государственные должности впредь. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU