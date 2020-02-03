2020-02-03T16:31:50+03:00
Экономика

РНКБ запустил новую программу лояльности для клиентов Краснодарского края

Оформив кредит наличными, вклад «Максимальный» или ипотечный кредит на покупку жилья по одной из программ: «Новостройка», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека», клиент банка автоматически становится участником программы лояльности
Иван ЕГОРОВ
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Банк РНКБ запустил новую программу лояльности, направленную на популяризацию безналичных расчетов. Оформив кредит наличными, вклад «Максимальный» или ипотечный кредит на покупку жилья по одной из программ: «Новостройка», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека», клиент банка автоматически становится участником программы лояльности.

Одним из обязательных условий является оплата товаров и услуг в торговых точках и интернете бесконтактной картой РНКБ на сумму не менее 5 тысяч рублей в месяц. Подробные условия программы размещены на сайте банка. При соблюдении всех условий клиенту предоставляется «скидка» к ставке по кредитным продуктам или «надбавка» к ставке по вкладу в виде выплаты ежемесячного вознаграждения.

«Объем безналичных расчетов в банковской сети РНКБ с каждым годом растет. Этот способ оплаты безопасен и удобен для наших клиентов, при этом они могут получать различные привилегии просто за расчеты картой, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Новая программа лояльности позволяет комфортно пользоваться самыми популярными банковскими продуктами, при этом получая дополнительные бонусы и вознаграждение от банка».

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