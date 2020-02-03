РНКБ запустил новую программу лояльности для клиентов Краснодарского края
Банк РНКБ запустил новую программу лояльности, направленную на популяризацию безналичных расчетов. Оформив кредит наличными, вклад «Максимальный» или ипотечный кредит на покупку жилья по одной из программ: «Новостройка», «Вторичный рынок», «Семейная ипотека», клиент банка автоматически становится участником программы лояльности.
Одним из обязательных условий является оплата товаров и услуг в торговых точках и интернете бесконтактной картой РНКБ на сумму не менее 5 тысяч рублей в месяц. Подробные условия программы размещены на сайте банка. При соблюдении всех условий клиенту предоставляется «скидка» к ставке по кредитным продуктам или «надбавка» к ставке по вкладу в виде выплаты ежемесячного вознаграждения.
«Объем безналичных расчетов в банковской сети РНКБ с каждым годом растет. Этот способ оплаты безопасен и удобен для наших клиентов, при этом они могут получать различные привилегии просто за расчеты картой, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Новая программа лояльности позволяет комфортно пользоваться самыми популярными банковскими продуктами, при этом получая дополнительные бонусы и вознаграждение от банка».