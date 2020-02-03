«Локомотив-Кубань» приглашает болельщиков на открытую тренировку команды 8 февраля

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:02:38+03:00

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» проведет открытую тренировку в краснодарском «Баскет-Холле» 8 февраля. Команда покажет часть подготовки к важному матчу Единой лиги ВТБ против «Зенита». Попасть на тренировку можно бесплатно, для этого нужно заполнить форму на официальном сайте клуба.

- Двери «Баскет-Холла» открываются в 17:45, собираемся, общаемся. В 18:30 приступаем к десерту и заходим на тренировку команды! Обращаем внимание на то, что вход будет осуществляться только по спискам через центральный вход. Для болельщиков будут работать некоторые развлекательные зоны в холле, - рассказали в пресс-службе «Локо».

«Локомотив-Кубань» выдал серию из семи побед подряд в Единой лиге ВТБ и делит вторую строчку с московским ЦСКА, лидируют «Химки». Свой следующий матч «красно-зеленые» проведут 10 февраля в «Баскет-Холле», в соперниках петербургский «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU