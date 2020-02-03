Минприроды Кубани напомнило о запрете продажи первоцветов

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:19:11+03:00

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На территории Краснодарского края нередко встретишь в преддверии весенних праздников торговцев продающих первоцветы, занесенные в Красную книгу. В связи с этим в министерстве природных ресурсов Кубани напомнили об ответственности.

- В сезон произрастания первоцветов наибольшее распространение получил массовый сбор на продажу и как следствие уничтожение мест обитания таких редких растений как Подснежник Воронова, Подснежник альпийский, Подснежник складчатый, Цикламенн косский, Кандык Кавказский, Зимовник Кавказский, Белоцветник летний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что в самой Красной книге Краснодарского края насчитывается порядка 50 видов редких растений с весенним периодом цветения, для которых одним из лимитирующих факторов ухудшения состояния их популяций является сбор растений на букеты. За незаконный сбор первоцветов нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU