В Новороссийске в «Бескозырке» приняли участие около 57 тысяч человек

3 Февр. 2020 2020-02-03T22:23:08+03:00

Военно-патриотическая акция прошла в городе-герое в 52-й раз

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Напомним, 77 лет назад в ночь на 4 февраля в Цемесской бухте высадился десант Цезаря Куникова. Против отряда десантников немцы бросили все силы — танки, авиацию, пехоту. 260 бойцов сражались, будто целый полк. Героическая оборона продолжалась 225 дней и завершилась полным освобождением Новороссийска.

В память о тех событиях в городе-герое состоялась традиционная Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». В общей сложности на территории мемориального комплекса «Малая Земля» и в Южной Озереевке почтили память участников героического десанта более 57 тысяч человек.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

- На площади Героев Новороссийска прошел торжественный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Делегации со всей Кубани возложили цветы, память погибших почтили минутой молчания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

Также в Новороссийске стартовала патриотическая акция «Эстафета Памяти». Лампаду с горящей свечой, символизирующую увековечение подвига героев ВОВ, передадут по очереди всем районам края. Молодежь Новороссийска передала зажженную свечу Усть-Лабинску. За время акции горящая свеча побывает во всех 44 муниципальных образованиях края. Завершится акция 22 июня в Краснодаре.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске появился экскурсионный маршрут «75 лет Великой Победы и Славы». С 20 января его участниками стали более 700 детей Краснодарского края и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU