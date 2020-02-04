В Сочи места для благоустройства выберут всенародно

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:26:20+03:00

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16 февраля любой местный житель старше 14-ти лет, зарегистрированный в городе , сможет принять участие в голосовании за ту общественную территорию, которую необходимо благоустроить в 2021 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской инфраструктуры».

Для этого оборудуются 24 пункта голосования. Работать они будут не только на внутригородской территории. Свой выбор сочинцы могут сделать и в администрациях сел –в частности, в Нижнешиловском, Молдовском, Верхнелооском, Кичмайском сельских округах. В каждом районе горожанам предстоит выбрать одну из двух территорий, на которой будут проведены работы по благоустройству.

- В Хостинском районе предлагается обустроить сквер в микрорайоне Благодать либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском - сквер рядом с городской больницей №1 либо прогулочную набережную вдоль реки Псезуапсе. В Адлерском районе в следующем году можно будет создать один из двух скверов: по улице Молокова либо в селе Красная Воля. В Центральном районе жители могут сделать выбор: обустроить в первую очередь зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне Донском, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU