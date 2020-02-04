2020-02-04T12:26:20+03:00
Общество

В Сочи места для благоустройства выберут всенародно

Территории будущих работ определят всеобщим голосованием
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации г. СочиФото пресс-службы администрации г. Сочи
Изменить размер текста:

16 февраля любой местный житель старше 14-ти лет, зарегистрированный в городе , сможет принять участие в голосовании за ту общественную территорию, которую необходимо благоустроить в 2021 году, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской инфраструктуры».

Для этого оборудуются 24 пункта голосования. Работать они будут не только на внутригородской территории. Свой выбор сочинцы могут сделать и в администрациях сел –в частности, в Нижнешиловском, Молдовском, Верхнелооском, Кичмайском сельских округах. В каждом районе горожанам предстоит выбрать одну из двух территорий, на которой будут проведены работы по благоустройству.

- В Хостинском районе предлагается обустроить сквер в микрорайоне Благодать либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. В Лазаревском - сквер рядом с городской больницей №1 либо прогулочную набережную вдоль реки Псезуапсе. В Адлерском районе в следующем году можно будет создать один из двух скверов: по улице Молокова либо в селе Красная Воля. В Центральном районе жители могут сделать выбор: обустроить в первую очередь зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне Донском, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабинском районе у мужчины нашли пластиковую банку с героином
Более 1,2 миллиона человек приняли участие в акции «Блокадный хлеб» на Кубани
Жителей Апшеронского района осудили за убийство пенсионеров в Горячем Ключе
В Лабинске столкнулись два авто
В Сочи в фойе Зимнего театра откроется выставка «Город солнца и цветов»
В Сочи на горнолыжные трассы сошли две лавины
Сотрудник министерства природных ресурсов Кубани вымогал у предпринимателя деньги
В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад
На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву
На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей
В Краснодаре задержали наркокурьера
В Сочи угарным газом отравились 6 человек
На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений