2020-02-04T08:05:50+03:00
Происшествия

В Краснодаре таксист украл музыкальное оборудование, которое должен был доставить клиенту

Ущерб составил 46 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре таксист украл музыкальное оборудование, которое должен был доставить клиентуВ Краснодаре таксист украл музыкальное оборудование, которое должен был доставить клиентуФото: Архив "КП"
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Житель Краснодара обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что решил воспользоваться услугой такси для доставки музыкального оборудования от улицы Калинина на Октябрьскую. Но водитель не приехал по указанному конечному адресу и отключил телефон. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

- Правоохранители установили личность таксиста и задержали на улице Алтайской. Ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж 36-летний местный житель признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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