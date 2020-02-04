В Краснодаре таксист украл музыкальное оборудование, которое должен был доставить клиенту

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:05:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Краснодара обратился к сотрудникам полиции. Он рассказал, что решил воспользоваться услугой такси для доставки музыкального оборудования от улицы Калинина на Октябрьскую. Но водитель не приехал по указанному конечному адресу и отключил телефон. Ущерб составил 46 тысяч рублей.

- Правоохранители установили личность таксиста и задержали на улице Алтайской. Ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж 36-летний местный житель признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU