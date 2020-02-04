2020-02-04T08:51:41+03:00
Общество

В Новороссийске продолжаются работы по благоустройству второй очереди набережной

Проект новой «Бочки» проходит согласование
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В городе-герое продолжаются работы по благоустройству второй очереди набережной. Территорию в районе городского пляжа планировалось расширить за счет сноса кафе «Бочка». Деревянное строение уже давно не столь притягательно выглядит на фоне современных объектов.

- Вопрос, нужна ли новороссийцам «Бочка», неоднократно поднимался на независимых площадках в социальных сетях. И тогда мнения горожан разделились практически поровну, - говорит глава города Игорь Дяченко в своем инстаграм-аккаунте.

Губернатор Вениамин Кондратьев в ноябре 2019 года в ходе выездного совещания в лично общался с собственником «Бочки». Было принято решение не демонтировать объект, а разработать план реконструкции.Проект новой «Бочки» уже проходит согласование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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