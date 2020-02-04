В Краснодаре открылась выставка «История в лицах: ими гордится Кубань»

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:17:51+03:00

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В музее имени Фелицына открылась новая выставка. Экспозиция в течение года будет меняться и рассказывать о выдающихся людях Кубани. Первая выставка цикла «Ими гордится Кубань: академик Шевцов и хлебороб Лысенко» посвящена двум аграриям.

Виктор Шевцов автор и соавтор более 40 сортов ячменя, возделываемых на полях Российской Федерации и ряда стран, а также более 220 научных работ. Его именем названа улица в Прикубанском районе Краснодара. На выставке представлены высокие государственные награды Шевцова.

Иван Лысенко был механизатором зерносовхоза «Степнянский» Кущевского района, чемпион жатвы 1976, 77, 78 годов, последователь передовика-комбайнера. Посетители увидят знаки ЦК ВЛКСМ, переходящий «боринский» кубок.

- Выставка «История в лицах: ими гордится Кубань» будет обновляться и рассказывать о наших выдающихся земляках, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU