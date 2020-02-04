На Кубани на контроле МЧС 6 экстренных предупреждений

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:39:08+03:00

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МЧС по Краснодарскому краю организована работа межведомственного оперативного штаба. Приведена в готовность аэромобильная группировка.

За прошедшие сутки на территории края прогнозировались очень сильные осадки, гроза, шквалистый ветер, высокие уровни воды, в горных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сход селей, сильный ветер.Сейчас на контроле МЧС также 6 экстренных предупреждений.

- На территории Туапсинского района и Горячего ключа в трех сельских поселениях произошло подтопление территорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

В 23:55 3 февраля из-за обильных осадков повысился уровень воды в реке Дефань, с выходом ее из берегов. В дома жителей села вода не заходила. 4 февраля уровень воды в реке Дефань снизился. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Повысился уровень воды в реках Кавярзе и Чепси в Горячем ключе. В селе Фанагорийское подтопило 2 улицы, 14 придомовых территорий и хозяйственные постройки, в 8 домов зашла вода, в станице Пятигорская - 3 улицы.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU