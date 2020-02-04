2020-02-04T10:17:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали наркокурьера

У него нашли около килограмма N-метилэфедрона
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре задержали наркокурьераВ Краснодаре задержали наркокурьераФото: Архив "КП"
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В Краснодаре внимание полицейских привлек мужчина, который, увидев правоохранителей, выбросил полиэтиленовый пакет и попытался убежать. Его успели задержать.

В салоне авто мужчины полицейские нашли три полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом светлого цвета. В свертках, согласно проведенной экспертизе, находился N-метилэфедрон общей массой около одного килограмма.

- Выяснилось, что подозреваемый в Интернете нашел подработку наркокурьером. В Армавире и Белореченске в определенных местах мужчина забрал наркотик, которое планировал сбыть на территории Краснодара, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 46-летнего жителя Славянского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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