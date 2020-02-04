2020-02-04T10:25:01+03:00
Общество

На развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края выделят 30,5 миллионов рублей

Отрасль демонстрирует положительную динамику по ключевым экономическим показателям
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В 2019 году на Кубани было произведено более 21,6 тысячи тонн товарной рыбы, это на 1,9 тысячу тонн больше чем в прошлом году. В регионе появляется все больше предприятий в сфере товарного рыбоводства. Для сохранения этой динамики со стороны края растет государственная поддержка.

Как отметил вице-губернатор края Андрей Коробка, законом об аквакультуре уже расширили направления субсидирования. Также появились мероприятия, направленные на техническое перевооружение и модернизацию рыбоводной инфраструктуры.

- Господдержку можно получить на приобретение оборудования и на развитие аквафермы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отрасль в этом году получит 30,5 миллионов рублей субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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