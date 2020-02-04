2020-02-04T11:31:57+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивают 15-летнюю Валерию Кораблеву

Она ушла из дома вечером 30 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
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Следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней Валерии Кораблевой.

- Вечером 30 января девочка ушла из своего дома, который находится на улице Таманской в станице Полтавской. До сих пор местонахождение Валерии Кораблевой неизвестно, на связь с родителями она не выходила, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид Валерии 15-16 лет, рост 155-160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы русые. На ней 30 января было в платье серого цвета до колен, прорезиненные сиреневого цвета, а также рюкзак темно-синего цвета.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. После следователи примут процессуальное решение.

Если у вас есть информация о месте нахождения Валерии Кораблевой, сообщите об этом по телефонам: 8(861-46) 4-13-26, 8(861-65) 3-31-71 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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