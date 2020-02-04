В Губернском микрорайоне Краснодара открылся новый детский сад

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:57:36+03:00

В него уже ходят около 60 воспитанников

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В Губернском микрорайоне Краснодара сад построили за 16 месяцев - с марта 2018 года по июнь 2019 года. В муниципальную собственность его приобрели в октябре прошлого года. Следом начался процесс лицензирования, дооснащения необходимым учебным оборудованием.

- Детсад работает второй день, в него уже ходят около 60 воспитанников. Выдали больше 200 путевок. Он сможет принять до 600 детей. Все родители, которые хотят получить путевки, могут обращаться в многофункциональный центр по месту жительства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В саду 16 групп, из них 2 ясельные. Их смогут посещать 64 ребенка. Также здание оборудовано для маломобильных горожан. Здесь есть пандусы, пассажирский лифт, специализированный санузел.

Сейчас детский сад в микрорайоне «Губернский» является филиалом сада № 198, в дальнейшем он станет самостоятельным учреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU